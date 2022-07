Ruim 70 jongeren bezorgen Diksmuidse kinderen fantastische zomervakantie

Kinderen van drie tot vijftien jaar zijn meer dan welkom in Diksmuide en Pervijze. Na een positieve start vorig jaar houdt de stad zijn tienerwerking aan. Bij Zonnestraal is dat tot eind juli en in Pervijze de hele zomervakantie. Naast de dagelijkse activiteiten staat af en toe een zwembeurt, themadag of uitstap op de planning. Negen hoofdanimatoren en 45 animatoren staan in Zonnestraal paraat om de kinderen op te vangen. In Pervijze zijn er dat samen 20. Vorig jaar schreven zich 270 kinderen in voor de werking op Zonnestraal en 130 bij De Kastanjes. Inschrijven voor Zonnestraal kan hier en voor De Kastanjes hier.