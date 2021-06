Roofingwerken lopen fout: zware dakbrand treft woning in renovatie

DiksmuideIn de woonwijk Reigersnest in Diksmuide, in Nieuwmolkenstraat, brak zaterdag rond 15 uur een zware dakbrand uit in een huis waar verbouwingen bezig zijn. Het dak is volledig verloren en de brandweer had alle moeite om het vuur de baas te kunnen. De oorzaak was roofingwerken.