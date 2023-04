Rogette (76) verkoopt schetsen om Kinderkankerfonds te steunen: “Ik ken maar al te goed de desastreuze gevolgen van de ziekte”

UITTIP. Ontdek de Pieter Braecke in jezelf tijdens expo Verstilde Stad

Nieuwpoort stelt het project ‘Verstilde Stad’ voor met een tentoonstelling in het Westfront, een wandeling en workshops. Spilfiguur is beeldhouwer Pieter Braecke die precies 165 jaar geleden in Nieuwpoort werd geboren.