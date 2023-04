RESTOTIP. Commerce 82 in Diksmuide: “Kleurrijke gerechtjes in het midden van de tafel en proeven maar”

Klets op het achterwerk, kusjes in de nek en borsten betast: mannen riskeren celstraf voor handtaste­lijk­he­den op de werkvloer

Een filiaalhouder in opleiding bij Carrefour, een friturist en een crisismanager in een rusthuis. Drie mannen met uiteenlopende functies staan in de Brugse rechtbank terecht voor het aanranden van drie vrouwen op de werkvloer. Een slag op het achterwerk, kusjes in de nek en het betasten van borsten waren maar enkele van de feiten die hen ten laste werden gelegd. “Verzinsels van een manipulator en comédienne”, kreeg één van de slachtoffers het hard te verduren.