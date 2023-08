Pizzabak­ker Angelo sluit zaak... door té groot succes: “Geen tijd meer voor klanten en om te bakken”

Het was naar eigen zeggen een moeilijke beslissing, maar Angelo Dieryck (35) heeft de deur van zijn pizzeria Lyaz in Diksmuide dichtgetrokken. Het voorbije weekend rukte hij voor het laatst uit met zijn foodtrucks. Angelo vertelt eerlijk wat er aan de hand is en welke nieuwe richting zijn leven is uitgegaan. “Die constante verantwoordelijkheid is zeer zwaar.”