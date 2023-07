Vaarroutes in Belgische territoria­le wateren zo goed als mijnenvrij

Het aantal zeemijnen dat de voorbije jaren gevonden en vernietigd werd in de Belgische territoriale wateren is de laatste jaren sterk gedaald. “Het kustgebied dat vanuit veiligheids- en economisch oogpunt van het grootste belang is, werd met voorrang opgeruimd, waardoor er nauwelijks nog zeemijnen aanwezig zijn”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).