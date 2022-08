Politie Polder waarschuwt voor valse bankmedewerkers: "Er is een onderzoek opgestart”

Recent liepen meerdere aangiftes binnen bij de politie Polder over valse bankmedewerkers. De slachtoffers werden allemaal gecontacteerd door iemand die meldde dat hij een verdachte transactie had opgemerkt op hun rekening en een collega-bankbediende onderweg was om de transactie op te lossen. De vermeende collega belde aan bij de slachtoffers en logde samen met hen in via homebanking. “Daarbij werd het slachtoffer gevraagd om zijn of haar persoonlijke pincode in te geven”, zegt commissaris Wim Merlevede. Eénmaal de oplichter de pincode te pakken had, vroeg hij de bankkaart van de slachtoffers. Hij verliet de woning, waarna korte tijd later geld werd afgehaald van hun rekeningen en betalingen werden uitgevoerd met hun kaart.