Pasbevallen mama dreigt uitkering te verliezen omdat ze opleiding volgt: “Hoe minder je doet, hoe meer je beloond wordt. Dat kan toch niet”

DiksmuideOmdat ze verpleegkundige is op het operatiekwartier moest Delphine Van den Ouden (35) uit Diksmuide meteen op moederschapsbescherming. Ze maakte van de nood een deugd en schreef zich in voor een opleiding leerkracht secundair onderwijs. Een paar weken voor haar bevalling kreeg ze van de Christelijke Mutualiteit (CM) plots een mail met de melding dat ze haar uitkering meteen schrappen. Delphine is ten einde raad. Hallo CM?