Ouders Bart Migom (21) richten zich op proces aanslagen tot terroristen: “Jullie staan op een kruispunt. Neem jullie verantwoordelijkheid”

IN BEELD. Zo mooi is het sneeuwland­schap: “De Zwarte Berg hebben we niet gevonden”

Wie dacht dat de winter voorbij was, moet even naar buiten kijken. De sneeuw geeft het landschap een feeërieke look. Wij trokken onze wandelschoenen aan en stapten op de grens van Woumen met Klerken.