Oorlogsverzamelaar steekt woning vol gevaarlijke explosieven. DOVO hele dag bezig met ontruiming: “Dit kaliber hebben we nog niet eerder aangetroffen in ons land”

Oostende/Middelkerke In Oostende gestolen Ford Mondeo teruggevon­den in Middelker­ke

1 juni De Ford Mondeo die in de nacht van zaterdag op zondag werd gestolen in de Stokkellaan in Oostende, is dinsdagmorgen aangetroffen in Middelkerke. De auto stond geparkeerd in de Sluisvaartstraat.