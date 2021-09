Ooit stonden ze met 100.000 aan de IJzertoren, nu nog slechts 115 aanwezigen op 94ste IJzerbedevaart

De IJzerbedevaart duurde anderhalf uur met de bloemenhulde in de crypte als afsluiter. “Het thema was ‘worstelen met identiteit”, zegt Peter Mouton van het Museum aan de IJzer. “We plaatsten Lode De Boninge centraal. Als missionaris was hij een pacifist maar hij bevond zich wel te midden van het oorlogsgeweld. Daarnaast was hij Franstalig opgevoed maar had hij alle begrip voor de Vlaamse verzuchtingen. Die innerlijke strijd is ook vandaag nog actueel. Velen worstelen met hun identiteit.” Een ticket kostte 10 euro. Er werden er 115 verkocht. De jaren dertig waren de meest succesvolle met tot 100.000 bedevaarders. In 2008 waren er nog 2.500 aanwezigen, maar vanaf dan waren er elk jaar minder.