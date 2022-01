Ooit ontsnapt door zich te verstoppen in wand van vissersboot, nu aangetroffen in keukenkastje: voortvluchtige crimineel Jeroen Christiaen (43) opgepakt in Friesland

Westhoek Westhoek wordt geen Landschaps­park: Natuurpunt ontgoo­cheld, Voka en ABS opgelucht

De Westhoek dingt niet langer mee naar de titel van Landschapspark. Het ontbreken van een draagvlak in 14 gemeenten die deel zouden uitmaken van het gebied, speelde mee in de beslissing van de jury. “Helaas zijn politici en middenveld er niet in geslaagd om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Het gebrek aan een wetgevend kader en bijhorende rechtsonzekerheid voor onze ondernemers kon mogelijk een rem betekenen op de economische groei van de regio”, klinkt het dan weer bij werkgeversorganisatie Voka.

