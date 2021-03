Onthaalmoeder (38) verliest vergunning omdat ze onder invloed van drugs voor peuters zou gezorgd hebben: “Ongeruste buurtbewoners belden politie op”

Esen (Diksmuide)Een 38-jarige onthaalmoeder uit Esen (Diksmuide) is vorige week haar vergunning kwijtgespeeld na een inval van de politie Polder. Buren van S.L. belden het noodnummer op toen ze drie kinderen luid hoorden krijsen. Mogelijk was hun onthaalmoeder onder invloed van cocaïne, al kan niemand dat met zekerheid bevestigen. “De info die wij kregen, was alvast van die aard dat we meteen beslisten om de vergunning van de vrouw in te trekken", klinkt het bij Kind en Gezin.

Het verontrustende telefoontje van buurtbewoners liep vorige week woensdag binnen bij de noodcentrale. De melders verklaarden dat ze uit de opvang van S.L. luid gekrijs hoorden komen. Het gehuil was blijkbaar van die orde, dat ze zich zorgen maakten en beslisten de hulpdiensten op te bellen. Een ploeg van de politie Polder snelde meteen ter plaatse en trof de onthaalmoeder binnen in verwarde toestand aan. De vrouw zou op dat moment de zorg gehad hebben over een baby van een achttal maanden oud en twee kindjes die nog geen drie waren.

Quote De vergunning van de onthaalmoe­der in kwestie werd met onmiddel­lij­ke ingang ingetrok­ken. Ze kan dus geen kinderen meer opvangen Nele Wouters, Woordvoerster Kind en Gezin

De politie maakte zich ernstig zorgen over de situatie die ze in de opvangplek aantroffen. Er waren immers sterke aanwijzingen dat S.L. op het moment van de inval onder invloed van cocaïne was. Zeker is dat de politie een onderzoek gestart is naar druggebruik - zo bevestigt het parket van Veurne - en er ook een proces-verbaal werd opgesteld voor een problematische opvoedingssituatie.

Vergunning terugkrijgen

Ook Kind en Gezin nam meteen maatregelen, nadat ze contact hadden met de politie. “De vergunning van de onthaalmoeder in kwestie werd met onmiddellijke ingang ingetrokken”, zegt woordvoerster Nele Wouters. “Ze kan dus geen kinderen meer opvangen. We beslisten in dit dossier geen eventueel proces of dergelijke af te wachten. De info die we van de politie kregen, was immers van die aard dat we meteen moesten ingrijpen. De betrokkene kan op termijn wel nog een aanvraag proberen doen om haar vergunning terug te krijgen. Daarvoor moet ze wel voldoen aan strenge voorwaarden, zoals een blanco strafblad hebben, aantonen dat ze over de juiste competenties beschikt en verzekeren dat ze kwalitatieve opvang kan bieden.”

Geen arrestatie

De opvangplek van S.L. maakte ook deel uit van kinderdagverblijf ‘t Prutske uit Diksmuide. Daar reageerden ze na de inval op hun Facebookpagina. “De samenwerkingsovereenkomst met de onthaalouder werd woensdag stopgezet”, klinkt het. “We houden contact met de betrokken ouders en zoeken samen naar een andere opvangplaats. We betreuren wat er is gebeurd, maar willen uit respect voor de betrokken kinderen en ouders de discretie hierover bewaren.” Ook het parket wil voorlopig niet veel commentaar kwijt. “We bevestigen dat er een opsporingsonderzoek loopt naar het gebruik van verdovende middelen. Van een arrestatie of voorleiding is geen sprake.”