Ondanks coronabeperking genoot kleuterjuf Hilde van haar afscheidsfeest. “Een echt kippenvelmoment”

Diksmuide“Nee, dit is geen afscheid in mineur door corona”, lacht Hilde Lannoye (60) uit Merkem. Na 40 jaar voor de kleuterklas ging ze vandaag met pensioen. Samen met haar kleuters werd ze door het team van vrije basisschool De Veerkracht in Woumen getrakteerd op een treinritje door het dorp. Langs de weg zwaaiden kinderen en ouders haar uit. “Juf Hilde was een heel toffe”, lacht Quinten (8).

‘Juf Hilde. Niets moet, alles mag. Vanaf nu elke dag. Nog een zwaai en een zoen, geniet van je pensioen.’ Het is maar één van de vele boodschappen die we in Woumen lezen langs het parcours waar juf Hilde met haar kinderen van de derde kleuterklas passeerde. “We mochten van haar veel spelen met de blokken”, weet Quinten nog goed. “Ja”, pikt Julie (9) in. “En ook in de zandbak konden we ons uitleven. Ik heb nog steeds het werkje in klei dat ik bij haar heb gemaakt.” Maar volgens Tessa (11) moest er ook gewerkt worden. “We moesten al wat leren schrijven en tellen voor we naar het eerste leerjaar konden.” Lize (7) herinnert zich vooral het creatieve. “Ik schilderde graag en luisterde geboeid naar de mooie verhalen die juf Hilde kon vertellen.”

Quinten, Julie, Lize en Tessa waren maar enkele leerlingen langs het parcours

Hilde Lannoye was een leuke juf, besluiten de kinderen. “Blij dat te horen”, glundert de ondertussen jong gepensioneerde.

Pannenkoeken

“Wat heb ik genoten van deze voormiddag vol verrassingen. Toen ik op de speelplaats aankwam, stonden alle kleuters te zwaaien met hun zelfgemaakt vlaggetje terwijl vrolijke muziek op de achtergrond weerklonk. De kinderen van de lagere school konden er helaas niet bijzijn door de coronabeperkingen, maar er stonden er veel langs de straat om te zwaaien. Een echt kippenvelmoment! En de pannenkoeken bij ons thuis hebben ons allemaal gesmaakt. Niets dan mooie herinneringen houd ik over na mijn loopbaan hier in Woumen waar ik trouwens zelf ook nog school heb gelopen tot het zesde leerjaar. De jongens en meisjes kregen toen nog apart onderwijs. Bij ons was dat van de zusters.”

Pannenkoekenslag

Een leven lang al staat Hilde tussen de kinderen. “Kleuterjuf worden was al langer mijn droomberoep. Met een aantal kameraden hebben we in de jaren zeventig in Woumen de meisjeschiro opgericht. Ik was als zestienjarige de jongste leidster. Na mijn opleiding kon ik als interim aan de slag in Houthulst, maar nog in datzelfde jaar kreeg ik een vaste baan in de vrije basisschool van Woumen. Elke leeftijd heeft zijn charme maar met de oudste kleuters kan je uiteraard wel al meer doen. Zelfstandig werken was één van mijn stokpaardjes. Ik prikkelde ook graag de fantasie door het lezen van verhalen of het uitwerken van een act voor een school- of grootouderfeest. Naast kleuterjuf heb ik ook jaren deel uitgemaakt van een West-Vlaamse kleuterwerkgroep die ondertussen niet meer bestaat. Regelmatig kwamen we met kleuterjuffen samen om creatieve projecten uit te werken. Het overkwam me weleens dat ik ’s nachts wakker schoot omdat een idee me overviel.”

En dan net in haar laatste schooljaar trof het coronavirus de school. “Beangstigend”, omschrijft Hilde het. “Hoewel we er alles aan hadden gedaan om het virus buiten te houden werden een aantal leerkrachten en leerlingen erdoor geveld met twee weken schoolsluiting als gevolg. Keerzijde van de medaille is dat ik zo wel mijn computerkennis heb opgekrikt dankzij de begeleiding van mijn collega’s en directeur Karel Famaey.”

De laatste keer dat juf Hilde op de speelplaats kwam

Nog een laatste schoolfoto

Juf Hilde Lannoye op pensioen