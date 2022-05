Oehoe Iggy is na anderhalf jaar terecht: “Het laatste cadeau van mijn overleden mama is bijna bij me terug”

Diksmuide/KoekelareDe dag van Dylan Bogaert (29) uit Diksmuide kan niet meer stuk. Bijna anderhalf jaar nadat zijn Siberische oehoe Iggy wist te ontsnappen, kon het dier gevangen worden in Koekelare. “Tientallen keren rukte ik tevergeefs uit, maar nu zit ze veilig in het Vogelopvangcentrum in Oostende. Ik zal Iggy zo snel mogelijk ophalen want ze betekent enorm veel voor me”, reageert vrachtwagenchauffeur Dylan emotioneel. “Het was het laatste cadeau dat mijn ondertussen overleden mama me gaf.”