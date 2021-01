Oehoe Iggy is al een week spoorloos, baasje Dylan is radeloos: “Het was het laatste cadeau van mijn moeder die recent is overleden”

DiksmuideHij is beige, heeft feloranje ogen en meet ongeveer een halve meter. Dit is de beschrijving van de Siberisch oehoe Iggy van Dylan Bogaert (28) uit Diksmuide. Een week terug is hij ontsnapt uit zijn volière. Al honderden tips kreeg de eigenaar maar het dier blijft voorlopig spoorloos. Hij zou zich in de buurt van zijn woonplaats schuilhouden maar waar?

Vrachtwagenchauffeur Dylan is er het hart van in. Zijn lievelingsroofvogel Iggy is gaan vliegen. “Mijn papa ging hem precies een week terug gaan voederen maar blijkbaar was de deur van de volière niet helemaal in het slot gevallen. Plots zagen we mijn Siberische oehoe van 10 maanden in de tuin. We hebben hem nog proberen te lokken maar tevergeefs. Ik heb al de hele buurt uitgekamd, mijn oproep op Facebook is meer dan 3000 keer gedeeld en ik kreeg al honderden tips maar nog steeds is hij niet gevonden.”

Voor Dylan is de ontsnapping van Iggy bijzonder pijnlijk. “Mijn mama wist dat ik een grote passie heb voor roofvogels. Het zijn fascinerende dieren. Bij een valkenier uit Lierde kocht ze een Siberische oehoe van 3 maanden oud. Mijn geluk kon niet op. Ik heb alle nodige documenten, de huisvesting is in orde en ik ben voldoende geïnformeerd om zo’n vogelsoort te hebben. Ondertussen zijn we zeven maanden verder maar mijn mama is er niet meer. Zij overleed in december vorig jaar aan kanker. Dat ik nu haar laatste cadeau bijster ben maakt het extra pijnlijk.”

Dylan vermoedt dat Iggy nog steeds in de buurt van Diksmuide rondvliegt. “Ik raad mensen aan om vooral open vlaktes in het oog te houden. Hij kan uitrusten op weidepalen of in bomen. De oehoe valt op door zijn beige kleur en zijn feloranje ogen. Gezien hij in gevangenschap is geboren, is hij tam maar probeer hem vooral niet zelf te vangen want ik weet niet wat hij dan zal doen. Ik veronderstel dat Iggy nu angstig is want hij kent de vrijheid niet. Hij is het gewoon om op tijd en stond gevoederd te worden. Hij is gek op muizen, ratten, kuikens en kan ook kippen en konijnen de baas. Toch hoeven mensen geen schrik te hebben voor hun eigen dieren.”

Dylan heeft al foto’s ontvangen uit Esen en Woumen en hij vermoedt dat het om Iggy gaat. Zelf heeft hij zijn huisdier nog niet teruggezien. “Denk je mijn oehoe te zien, neem dan een foto en stuur me die door op mijn gsm. Ik hoop zo dat hij snel wordt gevonden. Het wordt dan nog een klus om Iggy veilig te vangen natuurlijk. Als hij mijn stem hoort dan zij hij normaalgezien wel gerustgesteld zijn. Ik ben alvast alle mensen die me de voorbije week hebben helpen zoeken bijzonder dankbaar.”

Denk je Iggy te zien of heb je tips? Contacteer Dylan dan op 0474 50 48 26. Je kan ook het vogelopvangcentrum in Oostende bellen op 059 80 67 66

Volledig scherm Dit is Iggy waarnaar Dylan op zoek is © Dylan Bogaert