Nog een paar tickets beschikbaar voor het unieke optreden van koor CHANTage

MIJN STAD. Didier Vercooren (65), vrijwilli­ger, wandelaar, fietser en reiziger: “Er zijn veel schone plekjes in Diksmuide, maar de Grote Markt kon beter”

Hij werd dan wel geboren in Roeselare, maar Didier Vercooren (65) zie je sinds jaar en dag toch het liefst van al genieten van een streekbiertje op een Diksmuids terrasje. Hij is al een tijdje op pensioen als ambtenaar bij de FOD Financiën, maar stilzitten is er niet bij. Hij houdt immers van reizen, maar dichter bij huis is hij ook voorzitter van de cultuurraad én vrijwilliger bij onder meer muziekclub 4AD en Duin en Polder. Didier neemt ons mee naar zijn favoriete plekjes in ‘zijn Diksmuide’, waar hij vaak op de fiets, of al wandelend te zien is.

19 november