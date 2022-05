Nieuwe Nachtraaf terrasbieren kan je proeven op … nieuw terras

De Nachtraaf West-Vlaams Oud Bruin, Nachtraaf Wild Cherry met kersen en de Nachtraaf Hoppy IPA; dat zijn de drie nieuwe varianten die Lieven Onraedt voorstelt. Daarmee staat de teller van Nachtraaf bieren op negen. “De drie nieuwe zijn echte terrasbieren met een alcoholpercentage dat varieert van 5 tot 7 graden. Omdat het tijdelijke smaken zijn, zijn ze enkel bij Nachtraaf zelf verkrijgbaar”, laat Lieven weten. En hij heeft nog meer nieuws. “Tijdens de coronaperiode, toen ik met mijn stand niet op evenementen kon staan, koos ik voor een pop-up zaak op de Grote Markt in Diksmuide. Dat krijgt nu, ook na de coronatijd, een vervolg. Het pand op de Grote Markt 3 wordt verbouwd maar dat ernaast, waar een fotowinkel was, is vrij. Daar is iedereen vanaf komende vrijdag welkom. Het is open tot en met 30 september. In juni en september is het enkel op dins- en zondag gesloten.” Tot slot doet Nachtraaf mee aan de Zomerse Vrijdagen. Vrijdag 1 juli treedt de band Crêpe Brulée uit Heuvelland er op vanaf 20 uur.