Natuurwerkgroep De Kerkuil viert zilveren jubileum: “We moeten de boeren niet meer overtuigen, ze contacteren ons zelf”

Kris Degraeve, Ludo Leper en Noel Leeman waren de pioniers van De Kerkuil, een vereniging die ontstaan is uit de milieuraad van Veurne. Het inventariseren van de kerkuil was de hoofdtaak toen. Intussen is dat uitgebreid naar andere vogelsoorten. “We hebben in onze regio 927 broedgevallen van de kerkuil opgespoord en we hingen meer dan 220 zelfgemaakte nestkasten op om hen te helpen”, blikt Wim Bovens, het enige betaalde personeelslid van de vereniging, terug. “Voor de steenuil hingen we de voorbije kwarteeuw 280 nestkasten op en telden we 337 broedgevallen. De inventaris van de huiszwaluw leverde 25.415 bewoonde nesten op. We volgen 815 nesten van de bruine kiekendief op, op verschillende landbouwpercelen. En wat de grauwe kiekendief betreft, spelen we op het hoogste niveau in Vlaanderen. Sinds het jaar 2000 zijn er over heel Vlaanderen slechts 10 nesten geteld, waarvan 7 in ons werkgebied. Dit jaar telden we liefst drie nesten. Eén in Krombeke bij Poperinge met 4 kiekjes, één in Bulskamp met 2 jonge mannetjes en één in de Franse Moeren met 2 jonge wijfjes.”