Na ruim een halve eeuw nog eens ‘Kotjesfeesten’ in Vladslo

“De ‘kotjes’ staan in de Wijnendalestraat vanaf de Groenstraat tot aan huisnummer 80”, weet Marc Deprez. “Vaak wonen er verschillende generaties. Je vindt er zelfs nog restanten van een bunker. In de glorieperiode bloeide de buurt met talrijke cafés, een bakkerij en schrijnwerkerij. Meer dan vijftig jaar terug was de kermis met koers er legendarisch. Die feestelijke stemming brengen we zondag terug met een fototentoonstelling waarin we een duik in het verleden van deze bijzondere woonbuurt nemen.” Om 11 uur wordt het lintje doorgeknipt en vinden een aantal huldigingen plaats. ’s Middags kan iedereen aanschuiven voor een barbecue. Volwassenen betalen 15 euro en kinderen 8 euro. Daarna staan verschillende optredens op het programma. Voor kinderen staat er een springkasteel en zijn er ijsjes verkrijgbaar. Alles vindt plaats op de site van Interieur Dekeyser in de Wijnendalestraat 185A.