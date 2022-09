Na ruim 40 jaar zal OVAM grond van stortplaats saneren: “Nu onderzoeken of bos haalbaar is”

In de reportage op Eén over vervuilde grond in Vlaanderen was te horen dat er in 2016 een onderzoek was gebeurd in de Rapestraat waaruit bleek dat heel wat waarden werden overschreden. Sindsdien is het stil op het terrein dat vlakbij de IJzer is gelegen. Toch beweegt er wat in het dossier, zes jaar na dat onderzoek. “OVAM legt de laatste hand aan een beschrijvend bodemonderzoek”, schetst burgemeester Laridon. “Dat kwam er na een vorig onderzoek uit 2016 waarin er op een deel van het terrein ernstige bodemverontreiniging werd gedetecteerd. Voorzorgsmaatregelen waren evenwel niet nodig en een verspreiding richting de IJzer was niet mogelijk. Er was ook geen verontreiniging vastgesteld in de waterbodem maar wel asbestrisico. OVAM heeft haar rapport bijna klaar. Het moet enkel nog ecotoxicologische testen uitvoeren op de bodem en het water om uit te klaren welke impact de vervuiling heeft op organismen. Een sanering zal vroeg of laat moeten gebeuren maar het zal afhangen van de toekomstige bestemming hoe grondig dat moet gebeuren. Het is de taak van Vlaanderen om de kosten van de sanering van historische storten te betalen.”