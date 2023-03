Muziekclub 4AD schenkt 3.457 euro aan slachtoffers aardbevingen

“Vooral voor mijn kleinzoon is dit belangrijk”: familie vermiste Kurt (53) blijft met dubbel gevoel achter na vonnis over duikon­geval

Een 59-jarige duikinstructeur is verantwoordelijk voor het fatale duikongeval dat Kurt Huberecht (53) en zijn vriendin Nathalie Fiers (36) uit Torhout het leven kostte. Volgens de rechtbank nam R.C. die bewuste dag meerdere foute beslissingen, die leidden tot het drama. “Blij voel ik me nu zeker niet. In dit verhaal zijn er alleen maar verliezers”, zegt Annita Coolman, de mama van Kurt. Ze legt ook uit waarom ze het zo belangrijk vond dat de zaak voor de rechtbank kwam.