Museum aan de IJzer hoopt dit jaar nog meer groepen aan te trekken: “Voortaan picknicken of lichte lunch op gelijkvloerse verdieping”

De IJzertoren speelt op zondag 26 februari de hoofdrol in de nieuwe aflevering van Het Verhaal van Vlaanderen, het populaire Eén-programma gepresenteerd door Tom Waes. Dat zal ongetwijfeld extra bezoekers met zich mee brengen. “We kijken ernaar uit”, lacht Mouton. “Tijdens onze wintersluiting hebben we verder ingezet op duurzaamheid. Zo lieten we een energiezuinige magneet-liftmotor installeren die zelf energie kan opwekken. Ook voor de schermen is er het een en ander veranderd. Door de tijdelijke tentoonstelling ‘100 jaar IJzerslag’ op te nemen in de vaste opstelling kunnen we de gelijkvloerse verdieping nu volledig gebruiken voor de ontvangst van groepen en bedrijven. Vorig jaar verwelkomden we 52.000 bezoekers, van wie iets meer dan 21.000 in groepsverband kwamen. Bij die groepen zaten 8.000 kinderen. Die kunnen voortaan op de gelijkvloerse verdieping picknicken. Ook voor volwassenen in groep hebben we een aanbod: van een ontvangstkoffie tot een lichte lunch. In de nieuwe onthaalruimte is plaats voor 125 personen. Tot slot hebben we ook de damestoiletten vernieuwd.”