Motorrijder doodgeschoten in Diksmuide, omstandigheden worden onderzocht

Veurne Veurnse Lara trapt vanavond ‘zomervari­a­ties’ op gang in arena: “Genieten van eigen talent in unieke setting”

Vanavond donderdag start in de zomerarena bij Furnevent in Veurne ‘zomervariaties’. Dat is een initiatief van het stadsbestuur waarbij het accent ligt op talent van eigen bodem. Het thema is muziek.

14 juli