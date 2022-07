Motorrijder (28) doodgeschoten in Diksmuide, getuigen zagen auto wegrijden: “Omstandigheden worden onderzocht”

Over de omstandigheden van het incident bestaat nog veel onduidelijkheid. Vissers hoorden plots enkele schoten en vlak na de schietpartij zagen getuigen een wagen wegrijden, bevestigt het parket. “Maar het is nog niet duidelijk of dat gelinkt kan worden aan de feiten. Het onderzoek is volop aan de gang.” In het belang van het onderzoek wordt momenteel geen verdere commentaar gegeven. Wel is zeker dat het slachtoffer een man is van geboortejaar 1994.