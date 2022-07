Moordverdachte moet traject tonen dat hij met én zonder neergeschoten schoonzoon aflegde: “Blij dat onderzoek zo grondig gebeurt”

Diksmuide/Koekelare/NieuwpoortHet onderzoek naar de moord op de 28-jarige Ilir S. in Diksmuide blijft op volle toeren draaien. Woensdagmorgen hield het gerecht een reconstructie. Verdachte Stephane V. (55) - de schoonvader van het slachtoffer - moest de speurders waar hij precies had afgesproken en hoe hij daarna weer weg reed. “Hopelijk pleit dit hem snel vrij”, zegt zijn advocaat Bram Elyn.

Een trajectreconstructie. Lees: Verdachte Stephane V. (55) uit Nieuwpoort toonde de politie en het gerecht woensdagmorgen hoe hij na de afspraak met zijn schoonzoon Ilir S. (28) uit Koekelare. De speurders willen dan ook het precieze traject lezen dat de man heeft afgelegd. Om dat aan alle bevindingen en zijn eigen verklaringen te toetsen. Want Stephane V. blijft formeel ontkennen: “We hebben ruzie gemaakt, maar hij leefde nog toen ik vertrok.”

De moord vond plaats op zondagavond 17 juli langs de IJzerdijke in Stuivekenskerke, een deelgemeente van Diksmuide. Ilir S., een jonge vader, werd toen langs het jaagpad neergeschoten. De jongeman lag naast zijn motorfiets. Naast hem twaalf kogelhulzen. Minstens zes kogels hadden hem geraakt. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat.

“Schoonzoon belde hem om af te spreken”

Het was schoonvader Stephane V. die de ochtend na de moord in de boeien geslagen werd, vlakbij zijn woning in Nieuwpoort. Hij gaf toe dat hij die avond met Ilir had afgesproken. Dat gebeurde op vraag van zijn schoonzoon zelf. “Hij wou zich die avond voor de televisie zetten, maar zijn schoonzoon vroeg om af te spreken”, zegt Bram Elyn, advocaat van Stephane V. “Ze spraken eerst in Leke af en trokken daarna naar het jaagpad omdat ze daar rustiger konden praten.”

Volledig scherm Slachtoffer Ilir S. © RV

Maar dat praten mondde uiteindelijk in ruzie uit. Niet verwonderlijk, want het boterde al lang niet tussen Stephane V. en Ilir S. Die eerste gaf ook toe dat hij zijn dochter liever met een andere partner had gezien. Al had het koppel samen wel een dochtertje van vijf jaar. “Natuurlijk maakt hem dat verdacht. Dat begrijpen wij ook. Maar na die ruzie is mijn cliënt daar vertrokken. Hij reed door en keerde verderop. Toen hij Ilir opnieuw kruiste, was die nog met zijn armen aan het gesticuleren. Hij leefde op dat moment dus gewoon nog. Hij heeft er geen idee van wat er daarna is gebeurd.”

Trajectreconstructie

De speurders wilden nu weten welk traject de twee - en Stephane V. daarna alleen - hadden afgelegd. Dat deed hij volgens zijn advocaat rustig en vanuit een politiewagen. En dat dat deel cruciaal wordt, bewijst ook het opsporingsbericht dat het parket eerder verspreidde. De speurders zijn namelijk nog steeds op zoek naar mensen die tussen 20.30 en 21 uur iets gezien hebben tussen de Tervate- en de Schoorbakkebrug. En ook de bestuurders van twee lichtkleurige bestelwagens en een personenwagen die er passeerden, worden gevraagd om zich te melden.

De reconstructie was voorlopig maar een deel van het onderzoek. Stephane V. en zijn advocaat hopen vooral dat het kruitsporenonderzoek hem zal vrijpleiten. “Zijn armen werden bij zijn arrestatie meteen ingepakt”, zegt meester Elyn. “Iemand die zoveel schoten heeft afgevuurd zou sporen op zijn lichaam moeten hebben. We hopen nu dat de analyse snel klaar zal zijn, want dat zal hem volgens ons vrijpleiten. Alleen kan dat wel nog even wachten zijn.”

