Moordverdachte is aangehouden, maar politie is nog op zoek naar belangrijke getuigen: “Alle informatie over deze zaak kan belangrijk zijn voor het onderzoek”

De schoonvader van het slachtoffer is aangehouden. Maar dat betekent niet dat het onderzoek naar de moord langs de IJzerdijk in Stuivekenskerke (Diksmuide) afgerond is. De politie verspreidde woensdagavond zelfs nog een opsporingsbericht. Daarbij zijn ze op zoek naar getuigen. “Politie en justitie zijn op zoek naar getuigen die toevallig aanwezig waren langs of in de buurt van de Ijzer tussen de Tervatebrug en de Schoorbakkebrug. Er wordt ook gevraagd aan mensen die beelden zouden hebben gemaakt met hun gsm of dashcam om zich te melden”, klinkt het.