Meester Jan op pensioen: “Dat leerlingen zich goed voelden was het belangrijkste”

DiksmuideMeester Jan (61) geniet sinds deze week van zijn pensioen. Welverdiend, want de bekende Esenaar was 42 jaar lang leerkracht in de school in zijn dorp, waar hij ook zelf ooit leerling was. “Ik heb al een paar keer ondervonden hoe wankel het leven kan zijn. Laat ons nu maar genieten”, reageert Jan.

Jan Vercruysse groeide op in Esen en woont nog steeds in het Diksmuidse dorp. Met een dag vol verrassingen wuifden zijn collega’s en leerlingen van de gemeenteschool Klavertje Vier hun favoriete meester uit. Zo stond er onder meer een rondrit met een cabrio op de planning en een frietjesfestijn. “Het was een fantastisch moment”, geniet Jan nog na. Hij liep zelf school in Esen en ging er in 1981 aan de slag als meester van het eerste en tweede leerjaar. “Er zaten toen enkel jongens in mijn klas. Daar kwam pas in 1993 verandering in, toen het onderwijs gemengd werd. Ik verhuisde in dat schooljaar naar het zesde leerjaar en bleef daar tot het einde van mijn loopbaan.” Een dankbare groep, vindt Jan, die als leerkracht een duidelijke visie heeft. “Het begint allemaal met consequent zijn”, weet hij als geen ander. “Lesgeven is voor mij veel meer dan aflezen wat in de schoolboeken staat. De leerling moet zich in de eerste plaats goed voelen. En dan komen die resultaten als vanzelf. Door te luisteren kom je al een flink eind verder.” Meester Jan was ook ‘de uitvinder’ van de zeeklas in Esen. Die vindt nu om de drie jaar plaats met het vierde, vijfde en zesde leerjaar en trekt naar Blankenberge.

Volledig scherm Meester Jan met zijn echtgenote Lieve in de wagen omringd door de leerlingen en een delegatie van het stadsbestuur. © Stad Diksmuide

Hoewel Jan zijn professionele leven nog lang niet beu was, hield hij het lesgeven toch voor bekeken. Een bewuste keuze, zo blijkt. “Ik mocht op 1 mei officieel op pensioen en heb die kans gegrepen. Mijn papa is gestorven op zijn 65ste en mijn vrouwtje Lieve heeft een zware strijd geleverd tegen kanker. Vorig jaar werd ze nog gehuldigd door de ouderraad omdat ze twee schooljaren heeft moeten missen als kleuterjuf in de school in Esen. In ons dorp zitten de drie hogere leerjaren in de gemeenteschool en de rest in de vrije school De Verrekijker. Ik heb dus aan den lijve ondervonden hoe broos en kwetsbaar het leven kan zijn. Het is tijd om te genieten, maar als ze me nodig hebben als vrijwilliger, mag de school me altijd bellen (lacht). Dat hebben ze trouwens al gedaan. Binnenkort begeleid ik de kinderen tijdens hun fietsexamen.”

Vollebalclub

Jan is geen onbekende in Esen. Zo is hij zaalverantwoordelijke van ontmoetingscentrum Ingelram. “Tot er een nieuw kandidaat is gevonden”, voegt hij er snel aan toe. “Ingelram ligt op dezelfde site als de school dus was dat perfect combineerbaar met mijn werk. Nu ik op pensioen ben, kijk ik uit naar een opvolger. Bij de plaatselijke, recreatieve volleybalclub ESVO speel ik wel nog. Die vereniging heb ik halfweg de jaren tachtig mee helpen stichten.”

