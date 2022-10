Meer dan de helft van de Diksmuidelingen is te dik: “Een bewegingscoach zet je op goede weg”

Twee jaar terug organiseerde het team van het Sociaal Huis een gezondheidsenquête. “Ruim 1000 inwoners namen hieraan deel”, laat maatschappelijk werkster Els Terryn weten. “Liefst 55 procent van de ondervraagden lijdt aan overgewicht. Dat betekent dat hun body mass index (bmi) 25 of hoger is. Van die 55 procent heeft zelfs 18 procent obesitas want hun bmi is hoger dan 30. Diksmuide heeft al langer het charter ‘gezonde gemeente’ ondertekend. Een actieplan tegen het overgewicht past daarin.”

Vanaf november kan je in Diksmuide terecht bij bewegingscoach Gaelle Goemaere (25). Beroepshalve is ze aan de slag in het woonzorgcentrum Meunyckenhof in Koekelare. In bijberoep coacht ze mensen op weg naar een gezondere levensstijl. “Ik doe dat bijvoorbeeld ook al in Oostende en nu doe ik hetzelfde hier in Diksmuide”, stelt ze zich voor. “Enkel na doorverwijzing door de huisarts komen mensen bij mij terecht. Mijn ervaring in Oostende leert me dat het vooral mensen zijn die in de put zitten. Ze kunnen niet meer werken, belanden in een burn-out en krijgen uiteindelijk gezondheidsklachten. Een andere doelgroep zijn mensen die uit revalidatie komen en in het dagelijkse leven niet meteen weten hoe ze dat ritme uit het revalidatiecentrum kunnen aanhouden. Alle leeftijden komen in aanmerking.”

Quote We hopen met het initiatief een welgemikt, motiverend duwtje in de gezonde richting te geven. Tussen weten dat beweging goed is en het ook effectief doen, gaapt een kloof Schepen Katleen Winne

Gaelle maakt na een intakegesprek een persoonlijk beweegplan op. “Daarop staat gedetailleerd wanneer er effectief aan de gezondheid gewerkt wordt. De persoon houdt ook een bewegingsdagboek bij. We organiseren regelmatig een evaluatiegesprek om al dan niet bij te sturen. De begeleiding bestaat uit zeven sessies van een uur maar vaak duurt het slechts een kwartier zodat we meer dan zeven sessies kunnen samen komen.”

Schepen Winne, die beroepshalve kinesiste is, wil graag de puntjes op de i zetten. “De bewegingscoach is geen vervanger van een kinesist of een diëtist. Waar de zorg van de kinesist stopt, begint die van de bewegingscoach. Die laatste staat in nauw contact met de huisarts en verwijst door naar een diëtist, sportclub of een andere organisatie als de persoon in kwestie daar behoefte aan heeft. Het is dus zeker geen personal coach. We hopen met het initiatief een welgemikt, motiverend duwtje in de gezonde richting te geven. Tussen weten dat beweging goed is en het ook effectief doen, gaapt een kloof. Het zou mooi zijn mocht Gaelle die kunnen dichten.”

De bewegingscoach start in november. Een individuele begeleiding kost per kwartier 1 of 5 euro en voor een groepssessie 0,5 of 1 euro. De prijs hangt af of de gebruiker al dan niet een verhoogde tegemoetkoming heeft. Meer informatie krijg je op diksmuide@bewegenopverwijzing.be of 0472 84 21 55.

