Marie-Charlotte combineert kapsalon met boetiek: “Even shoppen terwijl de haarproducten inwerken”

Tennis Thibault Dewachter (TC Issera): “Ik gun mijn broer de eindzege, maar zal geen geschenken uitdelen”

Dinsdag werden de masters van het enkelcriterium in TC De Koddaert opgestart. Zondag worden de finales gespeeld. Opmerkelijk is de mannen 3-reeks, waarin de broers Thibault en Guillaume Dewachter vrijdagavond met elkaar de degens moeten kruisen. Een TC Issera-onderonsje, want de familie Dewachter is gebeten door de tennismicrobe.

22 september