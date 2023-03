Man zet halfnaakt buurt op stelten: “Hij was niet voor rede vatbaar, dus was snel ingrijpen nodig”

Drukke baan

Terwijl de ambulance en MUG op weg waren, besloot de politie de Steenstraat even af te sluiten in het stuk tussen de Ooievaarstraat en Sint-Pietersstraat. “Het ging immers om een redelijk drukke tweevaksbaan; Uiteindelijk slaagden we er zonder slag of stoot in om de man te immobiliseren. Omdat het fris was buiten en hij niet meer dan een T-shirt aan had, plaatsten we hem eerst in de combi. Daarna werd hij met de ambulance overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper.”