Man (64) op elektrische scootmobiel aangereden door vrachtwagen: "Slachtoffer zwaargewond naar ziekenhuis”

Het slachtoffer reed omstreeks 14.45 uur in de richting van Kaaskerke, toen hij net voor de Hogebrug de rijbaan wilde dwarsen. Een vrachtwagenchauffeur die in dezelfde richting reed, kon de 64-jarige man uit Diksmuide niet meer ontwijken. Het kwam tot een aanrijding, waarbij de zestiger gelukkig niet onder de truck belandde. Hij liep wel een gapende hoofdwonde op. De hulpdiensten rukten uit en dienden het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen toe. Hij werd hevig bloedend met de ambulance overgebracht naar het AZ West in Veurne, maar verkeerde niet in levensgevaar. De IJzerlaan was door het ongeval even afgesloten voor het verkeer.