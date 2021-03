Man (55) verspreidt seksfilmpjes van ex, probeert haar te wurgen voor ogen van zoontje (5)... en mag na vonnis cel verlaten

Houthulst Bestuurder (37) wordt onwel en knalt tegen gevel van café op Markt: toestand nog steeds levensbe­drei­gend

2 maart Op de Markt van Houthulst is maandagnacht iets over 1 uur, dus tijdens de nachtklok, een auto tegen de gevel van café Den Trimard geknald. De bestuurder (37) uit Langemark-Poelkapelle was vermoedelijk onwel geworden en zat nog steeds bewusteloos in zijn wagen bij aankomst van de hulpdiensten. De schade aan het gebouw is groot.