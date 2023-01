Man (54) die verdacht wordt van moord op schoonzoon (28) ondergaat leugendetectortest: “Ik heb hem niet doodgeschoten”

Diksmuide/NieuwpoortDe 54-jarige man die wordt verdacht van de moord op zijn schoonzoon in Diksmuide, ondergaat volgende week een test met de leugendetector. Dat bevestigt zijn advocaat Bram Elyn. Stephane V. blijft ondertussen zijn betrokkenheid bij de moord ontkennen, maar de raadkamer in Veurne verlengde dinsdagochtend wel zijn aanhouding met twee maanden. “Het resultaat van de test zal belangrijk zijn”, beseft zijn advocaat.

Even terug naar de feiten: op zondagavond 17 juli vonden passanten het lichaam van Mario Sumaj (28) langs het jaagpad aan het kanaal in Diksmuide, neergeschoten. De wetsdokter trof acht kogels aan in zijn lichaam. Er lagen ook twaalf kogelhulzen rond hem op de grond. Alles wees op een afrekening. De ochtend na de moord trokken de speurders naar Stephane V., de schoonvader van het slachtoffer. Ze sloegen hem in de boeien en sindsdien zit de man in de cel.

Drugs

De speurders confronteerden de vijftiger al diverse keren met de volgens hen bewijslast van de moord. Zo werden er kruitsporen gevonden op zijn lichaam. Toch blijft V. zijn betrokkenheid ontkennen. Hij bekende wel al snel dat hij - op vraag van Mario Sumaj - naar Diksmuide was gereden en dat hij eerder twee keer drugs had vervoerd voor zijn schoonzoon. Mario zou hem dat die avond nog eens gevraagd hebben, beweert Stephane V. “Maar ik wilde het niet meer doen, en dat heb ik hem toen ook gezegd.” De twee kregen ruzie, Stephane V. maakte rechtsomkeer met zijn bestelwagen en reed weg. “Toen ik hem voorbijreed, maakte Mario nog een gebaar met zijn arm”, verklaarde Stephane V. aan de politie. “Wat er daarna gebeurd is, weet ik niet. Maar ík heb hem alvast niet doodgeschoten.”

Het onderzoek naar de moord gaat volop verder. Dinsdag verscheen de verdachte opnieuw voor de raadkamer, die zijn aanhouding met twee maanden verlengde. Volgende vrijdag ondergaat de man een leugendetectortest. “Die vraag is gesteld door de speurders en mijn cliënt is daarop ingegaan", zegt zijn advocaat Bram Elyn. “Rechtstreeks bewijs levert zo’n test niet op, maar we beseffen natuurlijk wel dat het resultaat belangrijk zal zijn.”

