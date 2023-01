Man (54) die verdacht wordt van moord op schoonzoon (28) ondergaat leugendetectortest. En die brengt hem in nog nauwere schoentjes

Melanies papa wordt verdacht van de koelbloedi­ge moord op haar vriend: “Als hij het wél gedaan had, zou hij het mij zeker verteld hebben”

Haar vriend werd op een zomerse zondagavond in juli met acht kogels neergeschoten langs een jaagpad. De volgende ochtend werd haar vader opgepakt, als verdachte voor de moord. Hij zit nog steeds in de gevangenis. De speurders geloven rotsvast in zijn schuld. Maar zij gelooft net zo hard dat hij het niet gedaan heeft. “Ik heb het gevoel dat ik pas echt om mijn vriend zal kunnen rouwen, als papa uit de gevangenis komt”, zegt Mélanie (30). Ze doet voor het eerst haar verhaal. En dat is er eentje vol tegenstrijdige gevoelens en intriges.

30 november