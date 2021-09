Man (44) vervolgd voor aanranding van 14-jarig meisje op bus richting school: “Ze was volledig verstijfd en durfde niet te reageren”

Koekelare Ouders zijn dankbaar dat er Charlotte­bos komt: “Perfecte plek om onze dochter en andere verkeers­slacht­of­fers te herdenken”

19:34 Net twee jaar geleden is het dat Charlotte Gysel (18) in Edewalle bij Kortemark in haar auto werd doodgereden door de bestuurder van een pick-up. Ouders Johan Gysel en Griet Depreitere uit Bovekerke bij Koekelare zijn tevreden dat hun dochter nog niet vergeten is. Er komt namelijk een Charlottebos in de Litterveldstraat in Koekelare.