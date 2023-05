Man (38) probeert ex te wurgen omdat ze geen seks wil, en dat kan hem nu toch celstraf kosten

Drie jaar nadat een 38-jarige man uit Diksmuide een grote gunst kreeg van de strafrechter in Veurne, hangt de dertiger nu 40 maanden effectieve celstraf boven het hoofd. De man probeerde zijn ex-vriendin op oudejaarsavond 2019 te wurgen met een broeksriem, terwijl hun jonge kinderen in de woning waren. Hij kreeg zijn straf toen grotendeels met uitstel opgelegd, maar riskeert nu dat die effectief wordt, en dat is alvast zijn eigen schuld.