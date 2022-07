Luc Dewulf stopt na 30 jaar met de Boterronde: “We hebben 121.000 euro kunnen geven aan goede doelen”

Luc Dewulf en zijn echtgenote wilden het jubileum van hun optiek- en trofeeënzaak in Diksmuide op een bijzondere manier vieren. Zo ontstond dertig jaar geleden een dagje recreatief sporten onder de noemer Boterronde. Met Jacky Deprez, Luc Denys en Johan Schotte startte hij ook met een omloop voor wielertoeristen die in het eerste jaar 157 deelnemers telde. Het aantal wandelomlopen breidde met de steun van de Diksmuidse wandelclub uit. De Gezinsbond ondersteunde dan weer de bijkomende kleine fietsomlopen. Jaarlijks werkten een tachtigtal vrijwilligers mee om van de Boterronde een succes te maken. Ook de vele zelfstandige ondernemers die sponsorden is Luc dankbaar. Op zijn hoogtepunt kwamen 2000 deelnemers af op de Boterronde. Het avondfeest dat eraan gekoppeld was, zorgde voor centen die richting verschillende goede doelen gingen. Het gaat in totaal over liefst 121.000 euro. “Na 25 jaar ben ik wel gestopt met het sportieve evenement maar het avondfeest bleef doorgaan. Zelfs tijdens de coronalockdown bleef ik fondsen werven”, vertelt Luc. “Zo haalde ik via allerlei acties en de steun van de ondernemers bijna 30.000 euro op. Dat geld verdelen we onder Duin & Polder, Familiezorg, ’t Kloosterhof, Palliatieve Zorg, Rode Kruis, wzc Zilvervogel, wzc Yserheem, Samana Esen en Villa Vip Diksmuide.”