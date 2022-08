Leke maakt zich op voor de gouden ‘24 uren van Leke’

Heb je zin in een weekendje fietsplezier, animatie en vertier? Dan moet je naar de Tramstationsstraat 30 in Leke. Je bent er zaterdag vanaf 14 uur al welkom, het startschot wordt om 16 uur gegeven en vervolgens gaat het door tot zondag 16 uur. “We hebben twee fietsomlopen uitgestippeld”, blikt Heidi Denoo vooruit. “De grote is 3,49 kilometer en blijft 24 uur open. De kleine van 1,25 kilometer sluit zaterdagavond om 20 uur en heropent op zondagochtend 8 uur. De kleinste is namelijk volledig verkeersvrij. Speciaal voor deze jubileumeditie duiken we in onze tentoonstelling in het archief van het evenement. We zorgen een weekend lang voor muzikale animatie, activiteiten op kinderformaat, eten en drinken. We maken er een gezellig dorpsfeest van.” Wie wil meedoen aan de ’24 uren van Leke’ betaalt vijf euro. Meer info krijg je op 24urenvanleke@gmail.com.