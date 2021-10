Leerlinge (14) loopt ernstige brandwonden op door steekvlam tijdens chemieles

West-Vlaanderen West-Vlaam­se mannen hebben 8 procent meer kans op kanker

20 oktober Mannelijke inwoners van West-Vlaanderen hebben liefst acht procent meer kans om kanker op te lopen dan elders in Vlaanderen. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V), die de cijfers opvroeg, is dat voornamelijk te wijten aan het vaker voorkomen van prostaatkanker in de kustregio. Een verklaring voor dat laatste is er echter niet.