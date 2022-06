Leerkracht Stefaan Van Bockstael na 36 jaar met pensioen: “Correct en efficiënt op de houtafdeling”

Stefaan startte zijn loopbaan bij ’t Saam Cardijn in november 1985 in het derde en vierde jaar houtbewerking. Vervolgens hielp hij mee de beroepsrichting uitbouwen. Hij eindigde zijn carrière als coördinator van de afdeling hout, maar bleef ook nog een paar uur les geven. “Kennis overdragen was mijn grootste drijfveer”, zegt Stefaan bij zijn afscheid. “We werken hier niet in een fabriek. Het is een voortdurend leerproces. De vele opgelegde regels en wetten van de overheid vormden de keerzijde.” Directeur Bart Laleman omschrijft Stefaan als correct en efficiënt. Fotografie is Stefaans grootste hobby.