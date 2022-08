Layla start eigen dansschool Next Level in gebouw van vroegere Kringloopwinkel

In het vroegere gebouw van de Kringloopwinkel in Diksmuide wordt er vanaf vrijdag gedanst. De vrouw achter de nieuwe dansschool is Layla. “Ik dans al van in de eerste kleuterklas en het heeft me sindsdien niet meer losgelaten”, lacht ze. “Vanaf mijn tiende doe ik mee aan nationale en internationale danswedstrijden. Een vijftal jaar intussen ben ik coach bij dansschool Revival in Koekelare. Dat ik nu een eigen dansschool heb, is een kinderdroom die uitkomt. Toen ik dit pand voor het eerst zag, inspireerde het me meteen. Er is voldoende ruimte om te dansen en nadien nog even te keuvelen in de bar. Er is ook genoeg parking in de buurt zoals bij het station. Ik richt me op alle leeftijden. Clipdance, disco en modern zijn de stijlen waar ik me nu vooral op toespits maar dat zal nog groeien. Het is mijn ambitie om met dansschool Next Level te scoren op wedstrijden maar ook de recreatieve danser is meer dan welkom. Niet enkel het resultaat maar vooral het proces om te verbeteren is belangrijk. ‘Remember where you started’ is onze lijfspreuk. Een goeie sfeer staat centraal.”