Landbouwer ziet bestelwagen in de vaart liggen. Hulpdiensten vinden bestuurder... thuis terug

Veurne, Koksijde Kleinzoon Jules Destrooper investeert miljoenen in nieuwe ateliers: “Voor elke Vlaming een melocake”

Het gaat hard voor bakker-patissier Stephan Destrooper (48), die in Sint-Idesbald zijn zaak runt. De kleinzoon van de gekende koekjesfabrikant Jules Destrooper investeert volgend jaar in twee nieuwe productielijnen in Veurne. “Vanuit die stad willen we tot zes miljoen melocakes per jaar produceren”, blikt de ambachtsman vooruit. En hij heeft nog meer plannen in Sint-Idesbald, Veurne én Oostende. Wij zetten ze op een rijtje.

10 december