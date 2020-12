Kristof en Joke doen oproep tot getuigen: “Welk dier beet twee alpaca’s dood in Woumen?”

“Onze witte alpaca van twee jaar en onze bruine van amper vijf maanden lagen dood in onze weide. Ik zag onmiddellijk de bijtwonden”, doet Joke haar verhaal. Beroepshalve werkt ze als nachtverpleegkundige in het woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem. Als grote dierenliefhebster was het voor haar schrikken. “Ik was helemaal van mijn melk”, geeft ze toe. “Ik deed onmiddellijk navraag bij onze buren maar niemand heeft iets verdachts gezien of gehoord. In de aarde heb ik pootafdrukken gezien. Onze dierenarts is al ter plaatse gekomen en bevestigde dat dit niet het werk van een vos kan zijn geweest. We kijken dus in de richting van een hond. Er was ook geen schade aan de omheining dus de dader moet er gewoon over gesprongen zijn. Het bruintje is gebeten in zijn achterpoot. Er is een flink stuk uit zoals je op de foto kan zien. De witte had geen bijtsporen maar het kan zijn dat die inwendig iets gekneusd heeft tijdens het wegvluchten. Het schaap was in de nek gebeten maar konden we gelukkig redden.”