Kringwinkel heropent op 26 maart op nieuwe locatie in IJzerlaan

Omdat het pand in de Esenweg verkocht is, moest het team van Kringwinkel West op zoek naar een nieuw onderkomen. “Dat hebben we gevonden in de IJzerlaan 49”, zegt coördinator Wouter Goestouwers. “Het gebouw is ongeveer even groot als in de Esenweg maar we hebben het kunnen kopen waardoor er uiteraard meer zekerheid is. Bovendien kunnen we gemakkelijk via de achterzijde onze leveranciers verwelkomen. In Diksmuide werken er vier mensen.”