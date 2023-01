Koperdief (31) slaat tweemaal toen bij zelfde bedrijf en riskeert één jaar cel

Diksmuide Gekende frituur Siesie staat te koop: “Maar er komt iets nieuws, en dat zal met lekker eten te maken hebben”

Lindsay Hillewaere (35) heeft haar frituur Siesie in Pervijze te koop gezet. Tien jaar lang heeft de onderneemster haar hart en ziel in dat verhaal gelegd, maar het is tijd om een nieuw hoofdstuk te schrijven. “We blijven frietjes bakken tot er een overnemer is gevonden, maar intussen broeden we op een ander project waarbij lekker eten opnieuw een hoofdrol zal spelen”, reageert Lindsay. Wij mogen al weten wat dat precies zal zijn.

6 januari