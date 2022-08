Kom springen op Fruitspringkastelenfestival

Diksmuide/Nieuwpoort/Koekelare Schoonva­der (55) blijft maand langer in cel voor moord op Ilir S. (28): “Tevergeefs elektro­nisch toezicht gevraagd”

Stephane V. (55) blijft een maand langer in de cel op verdenking van de moord op zijn schoonzoon Ilir S. (28). Die laatste werd in koelen bloede neergeschoten op een pad langs de Ijzer in Diksmuide. De schoonvader ontkent, maar de raadkamer besliste om hem een maand langer aan te houden. “We hadden elektronisch toezicht voorgesteld”, aldus zijn advocaat.

22 juli