Koerier belandt met bestelwagen in vaartje: "Ik moest uitwijken voor een dier op de weg”

Het ongeval vond even na 7.30 uur plaats. Het slachtoffer reed met z’n bestelwagen in de richting van Diksmuide, toen hij de controle over z’n stuur verloor. “Er stak plots een dier de weg over, waardoor ik moest uitwijken”, zou de koerier later aan de politie verklaard hebben.” De man kwam met z’n wielen in de grasberm terecht en eindigde uiteindelijk wat lager in het water van een kleine vaart. Hij raakte zelf uit z’n voertuig en slaagde erin om op eigen kracht op het droge te geraken.