Kiwanis Diksmuide steunt kansarme schoolgaande jeugd met een cheque van 20.000 euro

Eén van de gesteunde organisaties is Pelicano die de strijd tegen kinderarmoede aanpakt samen met zijn zorgpartners. Twee van die partners zijn de Diksmuidse scholen ’t Saam en De Kim. Zij kunnen de gegeven 20.000 euro goed gebruiken om kansarme leerlingen te helpen bij het betalen van de schoolfactuur of uitstappen of om hen een warme maaltijd te serveren. Het overige geld verdeelt Kiwanis over ander sociale initiatieven zoals ’t Vlot of ’t Schoederkloptje die kansarmen steunen of Amizant die kampen voor mindervalide kinderen organiseert.