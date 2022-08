Kinderen kunnen hun zomervakantie op een ‘zotte’ manier afsluiten

Het ontmoetingscentrum Ter Zaele in Beerst is the place to be voor kinderen van het eerste tot en met zesde leerjaar. Van 10 tot 16 uur kunnen ze op 31 augustus zappen op een resem leuke activiteiten zoals het beklimmen van een muur, een spelletje bumperbals, mocktails maken of proeven van fruitbrochettes. Vergeet ook de hindernissenbaan niet of het fietsparcours. Alle activiteiten zijn gratis maar vooraf inschrijven is nodig en kan hier. Het stadsbestuur vraagt de ouders om zelf een picknick, voldoende drank en tussendoortjes mee te geven. Op die dag zijn er in Diksmuide geen speelpleinwerkingen of vakantiekampen.